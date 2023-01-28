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Генерал Павел виграв президентські вибори у Чехії

На дільниці прийшли майже 70% виборців.

Генерал Павел виграв президентські вибори у Чехії
Фото: tsn.ua

Генерал армії у відставці Петр Павел виграв президентські вибори у Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У другому турі виборів генерал набрав понад 57% голосів на більш ніж трьох чвертях підрахованих дільниць, і вже очевидно, що його конкурент, колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш з руху ANO не зможе його обійти. 

За проміжними підсумками, на дільниці прийшли майже 70% виборців, які мають право голосу. Це рекордна явка. 8 березня Павел змінить Мілоша Земана на посаді глави держави.

Колишній голова військового комітету НАТО Павел переміг у всіх регіонах, крім чотирьох. Він лідирував від самого початку підрахунку голосів. Найбільший відсоток Павел набрав у Празі - більше трьох чвертей голосів. Бабіш отримав найбільшу підтримку в Моравсько-Сілезькому та Устецькому воєводствах. 

Бабіш раніше заявив, що у разі нападу Росії не відправлятиме чеських військових до Польщі і країн Балтії, оскільки він “хоче миру”.

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