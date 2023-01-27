У Чехії сьогодні стартує другий тур президентських виборів

У Чехії сьогодні розпочинається другий тур президентських виборів. Про це пише BBC.

У фінал вийшли проєвропейський ліберал, відставний генерал Петр Павел і колишній прем'єр і мільярдер Андрей Бабіш, якого багато хто в Чехії та за її межами вважає безідейним популістом.

“Результати передвиборних опитувань обіцяють впевнену, з перевагою в кілька процентних пунктів, перемогу Петру Павелу – колишньому начальнику чеського генштабу та колишньому голові військового комітету НАТО”, – йдеться у повідомленні.

У першому турі два тижні тому Павел зовсім ненабагато обійшов Бабіша: обидва набрали майже по два мільйони голосів, а різниця між ними становила лише 23 тисячі. Однак після першого туру Павела підтримали троє з кандидатів, що вибули, зокрема Дануше Нерудова, яка посіла третє місце.

Президент у Чехії, як і в багатьох інших парламентських республіках Європи – посада переважно церемоніальна і може впливати на політику лише побічно. Його заяви можуть впливати на імідж країни за кордоном, як це було з президентом Мілошем Земаном, котрий до війни епатував громадськість прокремлівськими заявами.

Проте визначати політику, зокрема зовнішню, як і раніше, буде уряд правоцентриста Петра Фіали, за якого Чехія прийняла величезну кількість українських біженців і активно надає Україні військову допомогу.

Нагадаємо, Бабіш заявив, що у разі нападу Росії не відправлятиме чеських військових до Польщі і країн Балтії, оскільки він “хоче миру”.