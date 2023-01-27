Американські військові вбили у Сомалі високопосадовця “Ісламської держави”

Сили спеціальних операцій США вбили у горах Сомалі високопосадовця угруповання “Ісламська держава” та 10 інших терористів.

Про це пише Associated Press з посиланням на адміністрації президента Джо Байдена в четвер.

Ціллю операції був Білал аль-Судані – фінансовий посередник глобальної терористичної організації. Він відіграв ключову роль у фінансуванні операцій ІД в Африці, а також терористичного відділення ІДІЛ-К в Афганістані.

Операцію планували кілька місяців, Байден дав згоду на її проведення цього тижня.

Представники Пентагону повідомили, що під час операції ніхто з цивільних не постраждав і не загинув.

Операцію провели через кілька днів після того, як Африканське командування заявило, що завдало колективного удару з метою самооборони на північний схід від столиці Могадішо. У цьому інциденті сили Сомалійської національної армії вели запеклі бої після тривалої та інтенсивної атаки понад 100 бойовиків “Аш-Шабаб”.

За оцінками США, під час цієї операції було вбито близько 30 бойовиків “Аш-Шабаб”. Наступ сомалійських сил на “Аш-Шабаб” назвали найбільшим за понад десятиліття.

Зазначимо, “Аль-Шабаб” має набагато більший вплив у Сомалі, ніж ІДІЛ.

Нагадаємо, тоірк у листопаді стало відомо про вбивство головного ватажка угруповання Абу аль-Хасан аль-Хашемі аль-Курейші.