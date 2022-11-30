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Вбито ватажка "Ісламської держави"

Обставини його загибелі невідомі.

Вбито ватажка "Ісламської держави"

Ватажка терористичного угруповання "Ісламська держава" вбито. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прес-представника угруповання.

Як повідомив прес-представник, головного ватажка угруповання Абу аль-Хасан аль-Хашемі аль-Курейші вбито. Обставини його загибелі невідомі.

Також стало відомо, що угруповання обрало новим ватажком Абу аль-Хусейна аль-Хусайні аль-Кураші.

Нагадаємо, що 9 вересня турецька поліція затримала одного з ключових діячів терористичної "Ісламської держави" Башара Хаттаба Газаля аль-Сумайдан. 

У лютому цього року американські військові на північному заході Сирії знищили ватажка "Ісламської держави" Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші.

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