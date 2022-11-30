Протести в Китаї: наскільки вони серйозні та чого вимагають мітингувальники?

Як антиковідні заходи впливають на китайську економіку? Чого бажають досягти протестуючі та як проходять самі мітинги? Чи є народне невдоволення небезпечним для влади та яким буде результат протестів? Чи вплинуть китайські протести на міжнародну ситуацію?

Протести є більш локальними, а не масовими, однак жорсткі сутички між демонстрантами та поліцією постійно мають місце. Влада не хоче допустити революції та вже пішла на певні поступки мітингувальникам , пообіцявши поліпшення економічної ситуації, вона також частково послабила локдаун – відтепер можна виїжджати за межі найбільших міст.

Сьогоднішні соціальні виступи за масштабом стали безпрецедентними за останні десятки років. Вони мають свою атрибутику, інтернет-лідерів і героїв-мучеників - загиблих людей у результаті пожежі в місті Урумчі. Також з’явилися поодинокі заклики проти влади Компартії. Разом з тим на Заході гучно зазвучали голоси противників КПК і опонентів Китаю.

Своєї пікової точки виступи досягли на вихідних, де мітингувальники в центрах китайських мегаполісів зіштовхнулися з поліцією та скандували гасла проти політики нульової толерантності щодо ковіду, яка передбачає жорсткі локдауни та постійну здачу ПЛР-тестів. У суспільстві відчувається значна психічна втома від сидіння вдома без роботи.

Починаючи з кінця минулого тижня найбільші міста Китаю охопили багатотисячні протести проти чергових ковідних обмежень на тлі нової хвилі COVID-19 у країні. Це стало відповіддю незадоволених економічною ситуацією в країні людей, насамперед молоді, зокрема студентства.

Економічний спад і нульова толерантність

З початку пандемії COVID-19 Пекін запровадив політику жорстких локдаунів, котру назвали “zero-Covid policy”. В 2020 та 2021 роках вона дійсно стала ефективною – за весь час, якщо узяти офіційну статистику, у Китаї від вірусу загинуло трохи більше п’яти тисяч людей.

Однак пролонгація цієї політики, зокрема весною 2022 року, викликала масове незадоволення населення через обмеження в пересуванні. Центром протестів став заблокований Шанхай, де люди проводили «каструльні» та «голодні» марші, відчуваючи дискомфорт через нестачу їжі. Збільшилися випадки самогубств.

Фото: EPA/UPG Медичні працівники-волонтери вигулюють собак мешканців cусідніх будинків, Пекін, 26 листопада 2022 р.

Іншою зворотною стороною політики нульової толерантності став значний економічний спад, в першу чергу криза сильно вдарила по сфері послуг та виробництву. В Шанхаї, одному з найбільш розвинутих міст планети, за час весняного локдауну збанкрутували десятки тисяч підприємств, а сотні тисяч людей просто втратили роботу. За цей час одна третина від долі усіх збанкрутілих компаній у Китаї перепала на Шанхай.

КНР зазнала значних макроекономічних і мікроекономічних збитків через політику нульової толерантності цьогоріч. І це незважаючи на те, що уряд дійсно прикладав зусиль, насамперед фіскальних, щоб реанімувати економічне зростання.

По-перше, за перші десять місяців 2022 року ріст ВВП Китаю склав лише 3% - очевидно, що по закінченню року економіка не досягне показника росту у 5.5%, як це було заплановано на початку року.

Національне виробництво зросло лише на 3.9%, майже залишившись на минулорічному показнику, а сфера послуг зазнала сильного падіння. Однак в офіційній статистиці її ріст визначили у 5.9%. Дуже складна ситуація на ринку нерухомості – офіційно визнано падіння інвестицій у секторі на 8%.

Фото: надано автором Цьогорічні показники національного виробництва та випуску продукції великою промисловістю Китаю в рази менші від минулорічних.

По-друге, поки що план Пекіна щодо використання такого інструменту, як збільшення рівня споживання, який, за задумом влади, має стати економічним драйвером, не спрацював на повну потужність. За рік реальні доходи людей виросли лише на 3.2%, а споживання на 1.5%. Зросло безробіття, особливо серед молоді. Люди не хочуть витрачати кошти в нестабільний період, вони, навпаки, посилено стали заощаджувати.

Фото: надано автором Структура споживання китайського суспільства. Левова частка йде на їжу, житло та на транспорт.

Економічні труднощі є прямим наслідком політики нульової толерантності, яку уряд вирішив послабити після 20-ого з’їзду КПК. Тоді деякі міста, як-от Шицзячжуан, повністю зупинили жорсткі антиковідні заходи. У результаті в місті кількість хворих різко збільшилася – в 15 разів! Аналогічний тренд спостерігався по всьому Китаю. Уряд вирішив відповісти новими локдаунами, що повторювали весняні, однак на цей раз народне невдоволення виплеснулося на вулиці.

Як кажуть у Китаї, «на політику зверху завжди знаходиться протидія знизу».

Фото: надано автором Після послаблення політики нульової толерантності, в Китаї за тиждень кількість захворілих збільшилась на 40 000 осіб.

Хронологія та суть протестів

Щодня в Китаї відбувається до 500 різноманітних мітингів чи страйків, де люди висловлюють невдоволення роботодавцем/місцевими чиновниками/урядом в цілому. Інколи відбуваються сутички з поліцією. Як правило, мітингувальники незадоволені рівнем зарплати чи відношенням до себе, або іншими речами, які вони вважають несправедливими.

Перші виступи проти антиковідної політики почалися в Шанхаї, а потім сталася неординарна подія – перед жовтневим 20-м з’їздом КПК у Пекіні чоловік у робі дорожнього працівника на ім’я Пен Ліфа розгорнув банери, де були прописані шість «не хочу» та шість «хочу» - критика Компартії. Він вимагав зупинки політики нульової толерантності, реформ, виборів, зменшення контролю. Чоловік був заарештований.

Фото: надано автором Перший раз коли шість «не хочу» та шість «хочу» з’явилися на публіці.

Через місяць ці гасла вже звучали на мітингу робітників на заводі Foxconn, де збирають iPhone для корпорації Apple у місті Чженчжоу. Працівники були незадоволенні карантинними обмеженнями, а також затримками заробітної плати. Врешті-решт, корпорація відкупилася від страйкарів, надавши кожному з них $1 400, а також закривши завод. Виробництво Apple втратило під час заворушень 6 млн смартфонів.

Фото: надано автором Робітники з заводу проривають огородження навколо підприємства.

Однак останньою краплею перед масовими виступами стала трагедія в місті Урумчі, в Сіньцзяні. Декілька людей не змогли вийти з будинку під час пожежі, коли в місті був черговий жорсткий локдаун. Десять осіб загинуло, а дев’ять зазнали поранень. Наступного дня місцеві вийшли на великий протест. Уряд намагався контролювати людей, наприклад, закликаючи не поширювати неофіційну інформацію, однак протести все одно відбулися, ставши каталізатором виступів у великих містах.

Фото: надано автором Жінка на ім’я Су Мей буде покарана на десять діб арешту за розповсюдження в соцмережах неофіційних (неправдивих з точки зору влади) повідомлень щодо інциденту з пожежею.

В наступні дні в усіх великих містах Китаю (міста першої лінії) молодь почала виходити на вулиці та площі.

Фото: надано автором Міста, де відбулися найбільші протести – Пекін, Шанхай, Гуанчжоу, Чунцін та інші.

Активізувалися студенти в університетах: вони почали писати на стінах будівель гасла, щось на кшталт дацзибао часів Мао Цзедуна. В інтернеті, в першу чергу в Твіттері, з’явилися «активісти», котрі намагаються часом направляти протестуючих.

Фото: надано автором Вимоги мітингувальників на стінах університету.

Протестувальники вимагали скасувати антиковідну політику та повторювали гасла шість «хочу» та шість «не хочу». В Шанхаї мітингувальники влаштували імпровізований меморіал по загиблим, вивісивши на площі табличку «Урумчі». Відбулася штовханина з поліцією, потім послідували затримання, вулиці ж поступово стали наповнюватися силовиками, яких стало більше, ніж протестуючих. Наступного дня комунальники прибрали табличку – це стало мемом.

Фото: надано автором Вшанування пам'яті загиблих у пожежі.

Варто зазначити, що основна маса мітингує не проти держави, уряду чи КПК, а саме проти владної політики «нульової толерантності» та локдаунів, вимагаючи більше «свободи». Це поняття «свободи» є інакшим для громадян Китаю, не ідеологічним; воно, в першу чергу, полягає в свободі переміщення людей, а також у збільшенні економічних можливостей. Втім, серед демонстрантів можна знайти чимало тих, хто дійсно виступає проти влади Компартії.

Фото: надано автором Атрибутом протестів став білий аркуш формату А4 – символ обходу цензури.

Станом на понеділок/вівторок протести поступово зійшли на манівці; поліція почала розшукувати тих, хто брав активну участь у них. Від тих, хто приходив на мітинги, просять видалити Telegram і VPN. Багато студентів уряд спеціальними рейсовими автобусами почав розвозити по вокзалам, звідки вони поїдуть додому.

Фото: надано автором У місті Сюйчжоу, що біля Шанхаю, була помічена бронетехніка, що рухалася в напрямку мегаполіса.

Протести також не обійшлися без курйозів. Наприклад у місті Далі, провінція Юньнань, відбувся «марш гітаристів» - люди просто йшли, співаючи, таким чином проявляючи свою непокору. Журналісти ВВС були затримані, їх забрали до поліцейського відділку, сказавши, «це заради вашої безпеки». Блогери, які підтримують владу, написали, що атрибутом мітингувальників є білий аркуш через те, що потім в західних медіа на цьому аркуші щось допишуть у Photoshop та покажуть публіці.

Фото: надано автором Конспіративний коментар від негативно налаштованого щодо мітингів блогера .

Кінець протестів і основні результати

Скоріш за все, ближчим часом виступи остаточно припиняться, ініціатива вже перехоплена силовиками. Протести стали не серйозним викликом для влади, однак тривожним дзвіночком – враховуючи, що теперішній штам коронавірусу не такий страшний, настав час завершувати політику «нульової толерантності»; інакше – народне невдоволення може повторитись у більших масштабах.

Це і є першим результатом мітингів – скоро Китай очікуватиме послаблення антиковідкої політики та реалізація комплексу заходів для реанімації економічного зростання – це забезпечення основної вимоги протестувальників, особливо молоді, яка хоче бути фінансово дуже успішною.

Другим висновком для влади стане необхідність посилення контролю за медіа, месенджерами та іншими засобами передачі інформації. Ці мітинги, звісно, не загрожували існуванню Компартії, але могли нанести їй серйозну іміджеву шкоду, а також зменшити легітимність правління КПК. Влада докладе зусиль, щоб в майбутньому ще менше інформації просочувалося через інтернет.

Третім результатом стане поступове відкриття кордонів Китаю.

Так чи інакше, протести дали зрозуміти очільникам КНР – потрібно змінювати політику «нульової терпимості» та повертатись до економічних реформ. Якщо цього не робити, то подібні протести на тлі економічних проблем можуть повторитися і стати більш руйнівними.