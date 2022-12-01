США конфіскують $5,4 млн з рахунку російського олігарха Малофєєва, який фінансує сепаратистів

У США прокуратура ухвалила рішення конфіскувати 5,4 мільйони доларів з банківського рахунку в російського бізнесмена Костянтина Малофеєва.

Про це пише Reuters.

Вашингтон звинуватив його у фінансуванні сепаратистів на сході України та в Криму та наклав на нього санкції.

Федеральні прокурори в Нью-Йорку заявили, що вони мають право кошти, оскільки Малофеєв намагався перерахувати їх бізнес-партнеру, порушуючи санкції США.

“Зв'язатися з Малофеєвим для коментарів не вдалося, і вважається, що він перебуває на волі в Росії. Він заперечує фінансування сепаратистів”, – зазначає видання.

Відомо, що Малофеєв у березні 2014 року використав підставну компанію на Сейшельських островах, щоб інвестувати 10 мільйонів доларів в акції техаського банку “Strategic Growth Bancorp”.

Прокуратура заявила, що наступного року він продав підставну компанію за 1 долар неназваному грецькому діловому партнеру, але угода про продаж була датована заднім числом до липня 2014 року – до введення санкцій.

Техаський банк продовжував визнавати Малофеєва власником акцій і сигналізував про спробу передачі до Міністерства фінансів США.

Reuters додає, що росіянина у березні звинуватили в ухиленні від санкцій та використанні спільників для таємного придбання медіаорганізацій по всій Європі.

Нагадаємо, у квітні 2022 року канал "Царьград", який належить Малофеєву, потрапив під санкції США.