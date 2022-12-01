Блінкен і Кулеба обговорили постачання Україні протиракетної зброї

Також йшлося про шляхи реалізації формули миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили у Бухаресті нову військову допомогу США, зокрема протиракетну зброю.

Про це Кулеба написав у Твіттері.

“Ми зосередилися на терміновій допомозі для відновлення енергетичної системи України та новій військовій допомозі, включно з протиракетною зброєю, щоб захистити її від російських ударів”, – йдеться у дописі.

Кулеба зазначив, що він високо оцінює лідерство США в обох питаннях.

“Ми також обговорили шляхи реалізації формули миру, представленої президентом Володимиром Зеленським на G20”, – додав міністр.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba/status

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до її перемоги над Росією.