З 1 грудня стартує оформлення документів для підтвердження статусу УБД
З 1 грудня стартує оформлення документів для підтвердження статусу УБД
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
ГоловнаСуспільствоВійна

Блінкен і Кулеба обговорили постачання Україні протиракетної зброї

Також йшлося про шляхи реалізації формули миру.

Блінкен і Кулеба обговорили постачання Україні протиракетної зброї
Фото: twitter.com/DmytroKuleba/status

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили у Бухаресті нову військову допомогу США, зокрема протиракетну зброю.

Про це Кулеба написав у Твіттері.

“Ми зосередилися на терміновій допомозі для відновлення енергетичної системи України та новій військовій допомозі, включно з протиракетною зброєю, щоб захистити її від російських ударів”, – йдеться у дописі. 

Кулеба зазначив, що він високо оцінює лідерство США в обох питаннях. 

“Ми також обговорили шляхи реалізації формули миру, представленої президентом Володимиром Зеленським на G20”, – додав міністр.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba/status

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до її перемоги над Росією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також