Блінкен і Кулеба обговорили постачання Україні протиракетної зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили у Бухаресті нову військову допомогу США, зокрема протиракетну зброю.
Про це Кулеба написав у Твіттері.
“Ми зосередилися на терміновій допомозі для відновлення енергетичної системи України та новій військовій допомозі, включно з протиракетною зброєю, щоб захистити її від російських ударів”, – йдеться у дописі.
Кулеба зазначив, що він високо оцінює лідерство США в обох питаннях.
Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до її перемоги над Росією.