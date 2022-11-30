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Блінкен: НАТО підтримуватиме Україну впродовж зими та до перемоги

Союзники та партнери по НАТО надали $40 млрд на озброєння для України, ще більше - в дорозі.

Блінкен: НАТО підтримуватиме Україну впродовж зими та до перемоги
Фото: ЕРА/UPG

Колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до її перемоги над Росією.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Бухаресті, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сигнал нашої зустрічі такий: наша колективна рішучість підтримувати Україну є і продовжить бути непохитною - зараз, упродовж зими і стільки, скільки буде необхідно, щоб Україна перемогла. Ми продовжуватимемо і посилюватимемо нашу гуманітарну, економічну та безпекову підтримку України. Союзники та партнери по НАТО надали $40 млрд на озброєння для України, ще більше - в дорозі", - сказав Блінкен.

Він упевнений, що президентові РФ Путіну не вдасться розколоти єдність коаліції, яка підтримує Україну.

"Ми об'єктивно дивимося на майбутню складну зиму. Ми знаємо сценарій президента Путіна: заморозити й заморити голодом українців, змусити їх залишити домівки, спричинити зростання цін на енергію, продовольство та інше не лише в Європі, а й у всьому світі, і потім спробувати розколоти нашу коаліцію. Президент Путін вважає, що якщо він може просто досить високо підвищити ціну, світ покине Україну, що ми залишимо їх захищатися самим. Його стратегія не спрацювала і не спрацює. Ми продовжимо доводити його неправоту. Це я ясно і голосно чув від кожної країни тут у Бухаресті", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога у війні з Російською Федерацією.

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