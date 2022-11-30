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Лідери ЄС на саміті в грудні наполягатимуть на нарощуванні виробництва озброєння, – драфт резолюції

Лідери ЄС підштовхуватимуть до активізації зусиль з виявлення військових прогалин та координації спільних оборонних закупівель. 

Лідери ЄС на саміті в грудні наполягатимуть на нарощуванні виробництва озброєння, – драфт резолюції
Фото: EPA/UPG

Лідери Європейського Союзу наполягають на швидкому створенні інвестиційної програми для нарощування виробництва в оборонній промисловості на тлі війни в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на драфт резолюції, яка має стати підсумком саміту 15-16 грудня. 

"Європейська Рада ... заликає Комісію якнайшвидше представити пропозицію щодо Європейської програми оборонних інвестицій для зміцнення спроможності та стійкості європейських оборонних технологій і промислового сектора, включаючи малі та середні підприємства", – йдеться у проєкті документу. 

Ймовірно, до саміту документ буде скорегований.

Лідери ЄС також підштовхуватимуть виконавчу комісію блоку та Європейське оборонне агентство активізувати зусилля з виявлення військових прогалин та координації спільних оборонних закупівель, зокрема для поповнення своїх запасів матеріальних засобів, які були вичерпані на підтримку України.

ЄС давно закликає країни-члени об’єднати зусилля щодо закупівлі зброї замість того, щоб підвищувати ціни, конкуруючи одна з одною або укладаючи індивідуальні угоди з постачальниками за межами блоку.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країнам НАТО необхідно терміново наростити виробництво озброєння. Без цього Україні так просто не перемогти у війні.

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