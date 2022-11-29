Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
Запас їжі, води та засоби зв'язку – ЦСК дав поради на випадок нової масованої атаки росіян
Як Україна змінює Арктику
Як Україна змінює Арктику
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
У приміщеннях УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті виявили пропагандистські матеріали і шеврони бойовиків
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
ГоловнаСвіт

Кулеба закликав НАТО терміново збільшити виробництво зброї

"Країни Альянсу повинні почати виробництво необхідного озброєння вже сьогодні".

Кулеба закликав НАТО терміново збільшити виробництво зброї
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країнам НАТО необхідно терміново наростити виробництво озброєння. Без цього Україні так просто не перемогти у війні.

Про це він розповів в інтерв'ю Politico, передає РБК-Україна.

"Поки ми ведемо битви сьогодні, ми повинні думати про те, як ми будемо вести битви завтра", - сказав Кулеба перед зустріччю міністрів Альянсу.

За його словами, у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які "не збираються продавати це в достатній кількості з політичних міркувань".

"Країни НАТО повинні почати виробництво необхідного озброєння вже сьогодні. Якщо цього не станеться, ми не зможемо перемогти", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що коли останнього разу був на зустрічі міністрів НАТО, то прийшов із трьома словами: зброя, зброя і зброя.

"Цього разу, хоча цей запит залишається абсолютно гострим, я уточню його, сказавши, що нам потрібна протиповітряна оборона, танки і виробничі лінії", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті розпочався дводенний саміт НАТО. На зустріч зберуться міністри закордонних справ країн Альянсу та обговорять довгострокову підтримку України.

Раніше Кулеба заявив, що у НАТО розглянуть надання нової військової та енергетичної допомоги Україні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також говорив, що НАТО має поставити Україні більше зброї, щоб прискорити завершення війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також