Кулеба закликав НАТО терміново збільшити виробництво зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країнам НАТО необхідно терміново наростити виробництво озброєння. Без цього Україні так просто не перемогти у війні.

Про це він розповів в інтерв'ю Politico, передає РБК-Україна.

"Поки ми ведемо битви сьогодні, ми повинні думати про те, як ми будемо вести битви завтра", - сказав Кулеба перед зустріччю міністрів Альянсу.

За його словами, у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які "не збираються продавати це в достатній кількості з політичних міркувань".

"Країни НАТО повинні почати виробництво необхідного озброєння вже сьогодні. Якщо цього не станеться, ми не зможемо перемогти", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що коли останнього разу був на зустрічі міністрів НАТО, то прийшов із трьома словами: зброя, зброя і зброя.

"Цього разу, хоча цей запит залишається абсолютно гострим, я уточню його, сказавши, що нам потрібна протиповітряна оборона, танки і виробничі лінії", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті розпочався дводенний саміт НАТО. На зустріч зберуться міністри закордонних справ країн Альянсу та обговорять довгострокову підтримку України.

Раніше Кулеба заявив, що у НАТО розглянуть надання нової військової та енергетичної допомоги Україні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також говорив, що НАТО має поставити Україні більше зброї, щоб прискорити завершення війни.