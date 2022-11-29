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"Зберігайте спокій та дайте Україні танки", – голова МЗС Литви

Габріеліус Ландсбергіс звернувся до колег напередодні зустрічі голів МЗС країн НАТО.

"Зберігайте спокій та дайте Україні танки", – голова МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Фото: lrt.lt

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав колег зберігати спокій та дати Україні танки.

Про це він написав у Twitter.

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", – йдеться у дописі.

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО проходить у Румунії 29-30 листопада. Згідно з даними Reuters, обговорять посилення ППО в Україні. 

Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що перемир'я між Україною та Росією наразі неможливе, адже під ним мається на увазі, що Росія залишить усі окуповані території собі.

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