"Зберігайте спокій та дайте Україні танки", – голова МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав колег зберігати спокій та дати Україні танки.

Про це він написав у Twitter.

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", – йдеться у дописі.

My message to fellow foreign ministers at today's NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) November 29, 2022

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО проходить у Румунії 29-30 листопада. Згідно з даними Reuters, обговорять посилення ППО в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що перемир'я між Україною та Росією наразі неможливе, адже під ним мається на увазі, що Росія залишить усі окуповані території собі.