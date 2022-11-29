Створена на початку війни лінія зв’язку між військовими США та РФ наразі була використана лише один раз, - ЗМІ

На початку війни Росії проти України була створена лінія спецзв’язку між військовими США та РФ. Поки що вона була використана лише один раз.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімного чиновника США.

За інформацією джерела, США ініціювали дзвінок через лінію “деконфліктності”, щоб повідомити про свою стурбованість щодо російських військових операцій поблизу критичної інфраструктури в Україні.

Відомо небагато деталей щодо конкретного інциденту, який призвів до дзвінка цією лінією. Американський чиновник сказав, що вона не була використана, коли ракета впала в Польщі 15 листопада.

Невідомо, яка саме діяльність РФ викликала тривогу у США, але були публічно визнані інциденти, пов’язані з бойовими діями росіян навколо критичної української інфраструктури. Серед них російські операції навколо Запорізької АЕС України.

“Відповідаючи на прохання прокоментувати лінію деконфліктності, Пентагон лише сказав, що він зберіг кілька каналів для “обговорення критичних питань безпеки з росіянами під час надзвичайної ситуації з метою запобігання прорахункам, військовим інцидентам і ескалації”, - зазначили в Reuters.

Водночас посольство Росії у Вашингтоні та міністерство оборони Росії не відповіли на запити про коментарі.

Як повідомив офіційний представник США, лінія деконфліктної служби перевіряється двічі на день із розмовами російською мовою.

Нагадаємо, у понеділок, 28 листопада, у Єгипті мали розпочатися переговори між РФ і США щодо контролю над ядерним озброєнням, однак Росія їх відклала.