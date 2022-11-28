Перед вторгненням в Україну Путін готував напад на Японію, але передумав, - Newsweek

Російське суспільство також готували до цього конфлікту.

Росія готувала напад на Японію влітку 2021 року, за кілька місяців до того, як почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише американський журнал Newsweek з посиланням на інформатора у Федеральній службі безпеки РФ.

У розпорядженні видання опинилися електронні листи, які людина з псевдонімом "Вітер змін", що співпрацювала з ФСБ, надсилала російському правозахиснику та журналісту Володимиру Осєчкіну.

"Впевненість у тому, що країни (Росія та Японія, – ред.) увійдуть до стадії гострого протистояння й навіть війни, була високою. Чому для війни в підсумку була обрана Україна – сценарій особливо не змінився...", – цитує видання фрагмент з листа, написаного "Вітром змін".

Передувати конфлікту РФ та Японії повинна була відповідна робота пропагандистів. Вони мали розпалити ненависть до японців, як до "нацистів" і "фашистів". У результаті ця тактика була застосована до українців.

Російське суспільство також готували до цього конфлікту. Для цього у серпні 2021 року ФСБ опублікувала дані про те, що в період Другої світової війни спецслужби Японії катували громадян СРСР. Спершу ця інформація в інформпросторі загубилася, але пропаганда почала "роздувати" цю тему.

"Вітер змін" назвав точні позиції російських вертольотів, які чекали сигналу для атаки на Японію. За його словами, війна була неминучою для Росії через маніакальне бажання війни з боку керівництва", – пише Newsweek.

Нагадаємо, у квітні Японія вперше з 2003 року офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією. Крім того, японське МЗС назвало вторгнення РФ в Україну "насильством, що підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії".

На початку вересня Росія скасувала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили.