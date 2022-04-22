Японія вперше з 2003 року офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією

Крім того, японське МЗС назвало вторгнення РФ в Україну "насильством, що підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії".

Влада Японії вперше з 2003 року офіційно назвала Курильські острови "незаконно окупованими Росією", а також – уперше з 2011 року – "територією, що належить Японії".

Такі визначення містяться у "Синій книзі дипломатії" Міністерства закордонних справ Японії, повідомляють японські інформагентства із посиланням на документ, поданий 22 квітня на засіданні кабінету міністрів країни.

Документ містить тезу про те, що Курили – "споконвічні території Японії, які нині незаконно окуповані Росією".

Крім того, японське МЗС засудило російське вторгнення в Україну, назвавши його "насильством, що підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії". У документі наголошується, що на тлі війни в Україні Токіо не в змозі оцінити перспективи переговорів із Москвою щодо островів та мирного договору.

У відповідь речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав Японію "недружньою країною", пише "Интерфакс".

За словами речник Кремля, "за таких умов говорити про продовження переговорів по мирному договору дуже важко".

"Усі чотири острови є невід'ємною територією РФ", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, 7 березня японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда нагадав Росії, що чотири південні острови архіпелагу Курил є споконвічними землями Японії. 21 березня Росія в односторонньому порядку оголосила про припинення мирних перемовин щодо статусу Курильського архіпелагу з Японією. Пізніше РФ почала військові навчання на Курильських островах.

26 березня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відкриття других фронтів проти Росії допомогло би Україні.