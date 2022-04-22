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Війна в Україні значно погіршила становище біженців у всьому світі - ООН

Йдеться про більш ніж 80 мільйонів людей. 

Війна в Україні значно погіршила становище біженців у всьому світі - ООН
Фото: EPA/UPG

Війна в Україні значно погіршила становище біженців у всьому світі. Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, передає DW. 

"Конфлікт призвів до подальшого погіршення становища багатьох із приблизно 84 мільйонів переміщених осіб на тлі дефіциту та значного подорожчання продуктів харчування у всьому світі", - повідомив виконувач обов'язків керівника відділення Управління у Німеччині Роланд Банк в інтерв'ю виданням концерну Funke Mediengruppe. 

Він зазначив, що мільйони людей вже втратили джерела доходів через пандемію COVID-19 і пов'язану з нею економічну кризу. Тепер ціни на продовольство виросли часом у рази. Крім того, підвищення цін на пальне створює нові проблеми для гуманітарних груп та роботи Управління.

Нагадаємо, за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхало пʼять мільйонів біженців.

Державна прикордонна служба продовжила можливість перетину кордону для українців за внутрішніми паспортами. Зазначається, що таке рішення прийнято, зважаючи на ситуацію, оскільки під час воєнного стану громадяни не можуть швидко і вчасно оформити паспорти для виїзду за кордон.

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