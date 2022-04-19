​Українці і надалі зможуть виїжджати за кордон за внутрішнім паспортом, - ДПСУ

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

Державна прикордонна служба продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, оскільки під час воєнного стану громадяни не можуть швидко і вчасно оформити паспорти для виїзду за кордон.

"Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом", - пояснили прикордонники.

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

У ДПСУ нагадади, що правила перетинання державного кордону громадянами України регламентуються постановою Кабінету міністрів від 27 січня 1995 р. №57. Нею визначено, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

Водночас, ДПСУ звертає увагу громадян, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта. Це може бути визначено законодавствами країн, де вони планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому прикордонники радять громадянам України враховувати це та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону.

Нагадаємо, через війну з Росією від 1 березня 2022 року строк дії закордонних паспортів України може продовжуватись на 5 років.