Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 54-го дня повномасштабного вторгнення Росії.
У своєму відеозверненні він наголосив, що російська армія не збавляє темпу використання ракет проти України.
"Хоча вже мала би усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть вже чинних санкцій. Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й усі лазівки, які використовуються для обходу санкцій, та коли будуть введені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного – ракетної само-демілітаризації РФ", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями - виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії.
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Зеленський наголосив, що жоден ракетний удар не змінив для Росії ситуації якось принципово. Він назвав ці удари "стратегічною безглуздістю".
"Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне: ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в України. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи, покоління за поколінням, сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обовʼязково зробимо", - сказав президент.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців, які перебувають у місцях, де починаються бойові дії, негайно покинути ці території.