Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 54-го дня повномасштабного вторгнення Росії.

У своєму відеозверненні він наголосив, що російська армія не збавляє темпу використання ракет проти України.

"Хоча вже мала би усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть вже чинних санкцій. Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й усі лазівки, які використовуються для обходу санкцій, та коли будуть введені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного – ракетної само-демілітаризації РФ", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями - виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії.

Зеленський наголосив, що жоден ракетний удар не змінив для Росії ситуації якось принципово. Він назвав ці удари "стратегічною безглуздістю".

"Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне: ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в України. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи, покоління за поколінням, сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обовʼязково зробимо", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців, які перебувають у місцях, де починаються бойові дії, негайно покинути ці території.