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У Харкові внаслідок ракетного удару росіян знищено благодійну кухню World Central Kitchen

Постраждали четверо співробітників.

У Харкові внаслідок ракетного удару росіян знищено благодійну кухню World Central Kitchen
Фото: Скріншот відео

У Харкові внаслідок ракетного удару Росії знищена благодійна кухня, яка пов’язана зі знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресом. 

Про це повідомляє CNN.

За словами генерального директора закладу Нейта Мука, в результаті вибуху постраждали четверо співробітників.

Він також уточнив, що поранені почувається добре, а команда ресторану переміщує всі продукти харчування та непошкоджене обладнання в інше місце.

Нагадаємо, World Central Kitchen – заснована шеф-кухарем Хосе Андерсом організація, що надає харчування постраждалим від гуманітарних, кліматичних та інших криз. Кухарі цієї організації для годування переміщених українців працюють також і у Львові.

Раніше благодійний фонд гурту Metallica пожертвував $500 000 на на Світову центральну кухню

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