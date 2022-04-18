У Харкові внаслідок ракетного удару Росії знищена благодійна кухня, яка пов’язана зі знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресом.

Про це повідомляє CNN.

За словами генерального директора закладу Нейта Мука, в результаті вибуху постраждали четверо співробітників.

Він також уточнив, що поранені почувається добре, а команда ресторану переміщує всі продукти харчування та непошкоджене обладнання в інше місце.

To everyone caring and sending good wishes to the team in Kharkiv, thank you, the injured are fine, and everyone is ready and willing to start cooking in another location. #FoodFighters @WCKitchen All our friends are TRUE heroes! Many ways to fight, we do it with food! 👊🥘 https://t.co/hyfg7qPjIm — José Andrés (@chefjoseandres) April 17, 2022

Нагадаємо, World Central Kitchen – заснована шеф-кухарем Хосе Андерсом організація, що надає харчування постраждалим від гуманітарних, кліматичних та інших криз. Кухарі цієї організації для годування переміщених українців працюють також і у Львові.

Раніше благодійний фонд гурту Metallica пожертвував $500 000 на на Світову центральну кухню.