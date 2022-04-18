Українці платитимуть за електроенергію за довоєнними тарифами, - Гетманцев

Ціни не зростуть щонайменше до 31 жовтня цього року.

Ціни на електроенергію буде збережено на довоєнному рівні.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Як і до війни, громадяни до 31 жовтня 2022 року платитимуть:

за умови споживання до 250 кВт-год включно – 1,44 грн . за 1 кВт•год за весь обсяг споживання;

– . за 1 кВт•год за весь обсяг споживання; за умови споживання понад 250 кВт-год – 1,68 грн. за 1 кВт•год за весь обсяг споживання", - зазначив Гетманцев.

За його словами, дію механізму ПСО (покладення спеціальних обов’язків) на учасників ринку електричної енергії продовжили до 31 жовтня цього року. Раніше ПСО діяв до 30 квітня.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що Україна не має наміру підвищувати ціни на електроенергію для населення за умов розв'язаної Росією війни.

26 лютого Міністерство енергетики поставило завдання перед операторами систем розподілу (ОСР) не відключати за несплату під час дії воєнного стану в Україні жодних категорій споживачів електроенергії.