Росія завершує створення наступального угруповання, щоб вдарити на схід України.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі "Україна" повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, упродовж минулої доби кількість вильотів літаків росавіації збільшилась у понад півтори рази, вони завдавали нових ракетно-бомбових ударів по українській інфраструктурі. Також в акваторії Чорного моря перебуває п’ять російських носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх потенційний сумарний залп - не менш ніж 36 ракет.

Наразі найінтенсивніші бої точаться на Слобожанському та Донецькому операційних районах. А на Донецькому та Таврійському напрямках окупанти продовжують обстрілювати населені Сіверськ та Покровське.

"Противник безуспішно намагався закріпитись в районі населених пунктів Кремінна і Рубіжне, здійснював штурмові дії в районі населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка, але безуспішно. Ворог продовжує наносити авіаційні удари по Маріуполю із застосуванням дальніх бомбардувальників Ту-22Н3, здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь", - повідомив Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, сьогодні через загострення ситуації в Маріуполі міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до військово-політичного керівництва Росії із закликом зробити гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб з міста.

Тим часом російська армія завдала ракетного удару по Миколаївщині та обстріляла Очаків з залпового вогню «Ураган» із забороненими міжнародними конвенціями касетними снарядами.