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​Маляр розповіла російським окупантам, як здатися в полон і не стати гарматним м'ясом в Україні

Заступниця міністра оборони поділилася номером телефону, "по якому можна дзвонити і вам допоможуть".

​Маляр розповіла російським окупантам, як здатися в полон і не стати гарматним м'ясом в Україні
Фото: facebook.com/ganna.maliar

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звернулася до російських солдатів і розповіла їм, як здатися в полон, щоб не стати гарматним м'ясом на війні в Україні.

У своєму Facebook Маляр оприлюднила номер телефону, "по якому можна дзвонити і вам допоможуть" - +38-098-342-79-31.

"До нас звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон та не стати гарматним м'ясом в Україні. Ось контакт... Прохання максимально поширити на території Росії та серед ваших російських знайомих", - наголосила заступниця очільника Міноборони.

Фото: Facebook/Ганна Маляр

Нагадаємо, на початку березня українське Міністерство оборони підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон. А для українців натомість розробили порадник, як брати в полон.

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