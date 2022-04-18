У Верховній Раді пропонують прийняти закон про заборону географічних назв та символіки РФ

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту проголосувати за основу зміни до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України (№7253 від 5 квітня 2022 року). Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

Таке рішення прийняли 22 депутати на засіданні Комітету ВРУ у форматі zoom, передає кореспондент LB.ua.

Співдоповідачем законопроєкту визначено нардепа фракції «Слуга народу» Віталія Безгіна. Проєкт Закону спрямований на деколонізацію топоніміки та передбачає заборону використання у населених пунктах України географічних назв та символіки держави-агресора.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України шляхом заборони присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.

«Або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів», — наголошує авторський колектив.

Метою прийняття законопроєкту є «очищення та оздоровлення вітчизняного суспільного простору від нав’язаних комуно-чужинських ідеологем, убезпечення впливу радянсько-російських наративів на світогляд українців, встановлення історичної справедливості та повного відновлення української історично-національної топоніміки, осучаснення її іменами новітніх Героїв у боротьбі з ворогом», — зазначено у пояснювальній записці.

Прийняття законопроєкту, на думку членів профільного Комітету Ради, «забезпечить зменшення впливу Російської Федерації на внутрішню політику нашої держави та світогляд громадян, створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб, прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцнення духу і моралі Української нації».

Нагадаємо, у Київраді розглядатимуть рішення про демонтаж пам'ятників, що мають стосунок до Росії та Радянського Союзу.