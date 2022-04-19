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У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою

Боєприпас був схований поміж складеного сухого гілля.

У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
Фото: facebook.com/kyivpatrol

У Печерському районі Києва знайшли розтяжку з прикріпленою гранатою.

Про це повідомила Патрульна поліція.

"Вкотре попереджаємо про небезпеку від рашистських боєприпасів. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета. Чоловік розповів, що під час прогулянки на вулиці Госпітальній, помітив розтяжку поміж складеного сухого гілля та предмет схожий на гранату", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульні виїхали за вказаною адресою, забезпечили охорону місця події та викликали саперів. Правоохоронці закликали киян бути обережними і не наближатися до підозрілих предметів.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

"Щодня рятувальники працюють над тим, аби знешкодити боєприпаси, якими російські окупанти всіяли наше місто. Ось чому ми вкотре просимо вас бути уважними та обережними та не чіпати невідомих речей та предметів. У разі виявлення підозрілих предметів просимо зберігати спокій і негайно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102", - наголосили в поліції.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Нагадаємо, 15 квітня Кабмін затвердив першочергові заходи з протимінної діяльності, які розробило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін також заявив, що в Україні необхідно збільшити кількість спеціалістів-вибухотехніків.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інтерактивну мапу з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок. Карта доступна на офіційному сайті рятувальної служби.

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