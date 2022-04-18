ООН заявила про відновлення роботи офісу в Києві

В організації також пропонують організувати переговори України та РФ.

Організація Об'єднаних Націй відновлює роботу свого офісу в Києві.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, передає РБК-Україна.

Він також виступив з ініціативою провести зустріч із представниками країни-агресорки Рросії.

"Ми запропонували обом сторонам дійти згоди про те, щоб представники РФ та України, зустрілися б під егідою ООН у віртуальному чи особистому форматі для обговорення гуманітарних питань. Особливо - військової складової, можливо, перемир'я, його моніторингу, безпечних коридорів, гуманітарних пріоритетів", - сказав Гріффітс.

Він також анонсував свій візит до Туреччини, де планує обговорити ситуацію в Україні з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Я збираюся до Туреччини цього тижня, де зустрінуся з президентом Ердоганом, який говорив учора з генеральним секретарем ООН, для подальшої розмови щодо деяких ідей", - додав Гріффітс.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським онлайн-медіа. Він зазначив, що перемовини з РФ тривають. Однак, він зазначив, що наразі довіри до російських перемовників немає. Президент розповів, що були перемовини, зокрема, про гуманітарний коридор для Маріуполя. Посередником виступав особисто президент Ердоган.

"Ми домовлялися, що через Бердянськ можна буде забрати поранених, убитих і цивільних людей, у першу чергу жінок і дітей. Там є зовсім маленькі діти. У якийсь момент Росія від цієї домовленості відмовилась, тому довіри до неї немає", - розповів Зеленський.