​У Туреччині створили компанію, яка буде перевозити росіян на турецькі курорти, - ЗМІ

Southwind офіційно розпочне свою діяльність наприкінці травня цього року.

Новостворена турецька компанія Southwind буде займатися перевезенням росіян на курорти Туреччини.

Про це повідомило видання AirportHaber.

Компанія офіційно розпочне свою діяльність наприкінці травня. Клопотання про її створення прийняло Генеральне управління цивільної авіації, що прискорило процес запуску проєкту.

У виданні наголосили - дуже важливим фактором у процесі створення компанії була ймовірність негативного впливу війни Росії проти України на турецький туризм. Тому щоб не залишати російський ринок порожнім і не перекривати туристичний потік з РФ до Туреччини, рішення про створення авіакомпанії виходить на фінішну пряму.

Southwind спершу матиме в своєму розпорядженні п'ять літаків Airbus.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в Росії прогнозують можливі перебої в роботі пекарень через санкції ЄС. Тож учасники ринку вже почали шукати альтернативних постачальників у Китаї та Туреччині.