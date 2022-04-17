Росія не змінила кінцевої мети і прагне встановити регіональне панування, – Міноборони Великобританії

Кремль досі думає, що зможе примусити Україну відмовитись від євроатлантичної інтеграції.

Оперативний фокус Росії перемістився на схід України, однак вона не змінила своєї кінцевої мети.

РФ і далі збирається примусити Україну відмовитися від євроатлантичних прагнень і встановити панування в регіоні, заявили в Міністерстві оборони Великобританії.

Там додали, що "російська артилерія продовжує завдавати ударів по українським позиціям на сході країни, де планує відновити наступ".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/x9XjnFUY7Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/81fxQPbOye — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 17, 2022

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту.

Наразі ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється.

Попри свої цілі, Росія продовжує зазнавати втрат і в живій силі, і в техніці. Зокрема втрати живої сили складають близько 20 300.