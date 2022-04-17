Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
ГоловнаСвіт

Росія не змінила кінцевої мети і прагне встановити регіональне панування, – Міноборони Великобританії

Кремль досі думає, що зможе примусити Україну відмовитись від євроатлантичної інтеграції. 

Росія не змінила кінцевої мети і прагне встановити регіональне панування, – Міноборони Великобританії
Втрати окупантів
Фото: facebook.com/10brygada

Оперативний фокус Росії перемістився на схід України, однак вона не змінила своєї кінцевої мети. 

РФ і далі збирається примусити Україну відмовитися від євроатлантичних прагнень і встановити панування в регіоні, заявили в Міністерстві оборони Великобританії. 

Там додали, що "російська артилерія продовжує завдавати ударів по українським позиціям на сході країни, де планує відновити наступ". 

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту.

Наразі ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється.

Попри свої цілі, Росія продовжує зазнавати втрат і в живій силі, і в техніці. Зокрема втрати живої сили складають близько 20 300. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також