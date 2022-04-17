Міністерство оборони України опублікувало відео, у якому продемонструвало роботу реактивної системи залпового вогню "Верба".

"«Не я б‘ю, Верба б‘є!» Артилеристи ЗСУ вітають із Вербною Неділею!", – підписано відео на сторінці відомства у фейсбуці.

Наші артилеристи показали потужні атаки по позиціях окупантів та пообіцяли, що Україна переможе.

"У Вербну неділю (християни східного обряду у 2022 році відзначають одне з найбільших християнських свят – Вхід Господній у Єрусалим, або Вербну неділю – сьогодні, 17 квітня, – ред.) українці кажуть: "Не я б’ю, верба б'є". Для окупантів ЗСУ має особливу вербу, яка вже 53 дні не перестає бити рашистів", – йдеться у субтитрах відео.

РСЗВ "Верба" на базі шасі КрАЗ була розроблена ДП "Харківське конструкторське бюро ім. Морозова". Цифрові системи "Верби" дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання і перезарядку в автоматичному режимі з кабіни. Боєкомплект складається з сорока 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Перезарядка повного пакета займає всього 10 хвилин.

"Вільха" – далекобійне ракетне озброєння, яке дозволяє знищувати об'єкти на значній відстані з мінімальною похибкою за рахунок використання спеціальної системи наведення з можливістю коригування траєкторії в польоті. Кожну з 12 ракет калібру 300-мм можна направляти на різні цілі. Пускову установку розробили в КБ "Луч".

РСЗВ "Верба" оснащена здвоєною кабіною на 5 місць. Повна маса установки становить 20 т, транспорт розганяється до 85 км/год. Система надійшла на озброєння української армії у 2019 році. Її серійне виробництво налагодили на Шепетівському ремонтному заводі.