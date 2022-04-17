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У Харкові у вогні від вчорашніх обстрілів загинули дві людини, 18 зазнали поранень

За добу рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння спричиненого обстрілами окупантів вогню. 

У Харкові у вогні від вчорашніх обстрілів загинули дві людини, 18 зазнали поранень
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Харкові під час вчорашнього обстрілу загорілася адміністративно-офісна будівля в Основʼянському районі. За попередніми даними, загинули дві людини, постраждали ще 18. 

Про це повідомили у Telegram Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Також пожежа сталась в адміністративно-офісній будівлі, що в Основ’янському районі Харкова. Площа пожежі склала близько 500 кв.м., горіли будівля та 9 автівок. На місці пожежі працювало 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 рятувальників ДСНС", – додали в повідомленні. 

Крім того, загорілося підприємство в Індустріальному районі. Горіли деревʼяні піддони та пластикова тара на площі близько 6000 квадратних м.

До гасіння були залучені 12 відділень ДСНС. Вогнеборцям вдалось врятувати значну частину продукції підприємства, а також запобігти розповсюдженню полум'я на інші обʼєкти. 

Загалом з 16 по 17 квітня харківські рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вважає, що ворог вже програв битву за Харків, і знає про це. Росія втратила в області багато техніки, авіації та живої сили. Водночас супротивник готує фортифікаційні споруди, він краще спланувала атаку. 

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