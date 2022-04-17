Під час розмінування російських боєприпасів на Харківщині загинули три рятувальники

Під Харковом під час розмінування російських касетних боєприпасів стався вибух, у результаті чого загинули троє саперів-рятувальників, у тому числі командир частини з піротехнічних робіт.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє «РБК-Україна».

Трагічний випадок біля Харкова стався в суботу ввечері.

«При розмінуванні загинули три рятувальники... Четверо важкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки», – сказав міністр.

Глава МВС уточнив, що під час розмінування вибухнула частина касетних боєприпасів.

«Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережно ставляться, і навіть у цих випадках трапляються дуже трагічні речі», – зазначив Денис Монастирський.

Він закликав українців у жодному разі не рухати боєприпаси, міни, розтяжки, а одразу викликати фахівців.

Нагадаємо, щодня рятувальники знешкоджують близько 5 тисяч снарядів, що не розірвалися, а також авіаційних бомб. У МВС хочуть активізувати діяльність у цьому напрямку, але не вистачає фахівців.