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За сьогодні на Донеччині і Луганщині відбили 10 атак росіян, знищили 15 танків та чотири "Орлани"

Ворог продовжує зазнавати втрат, зокрема в своїй техніці, якій "нема аналогів". 

За сьогодні на Донеччині і Луганщині відбили 10 атак росіян, знищили 15 танків та чотири "Орлани"
Ілюстративне фото збитого "орлану"
Фото: Міністерство оборони України

За суботу військові угруповання Обʼєднаних сил відбили десять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.

Росіяни зазнали втрат і у техніці, повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook.

"Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та 2 крилаті ракети", – повідомили в ООС.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ вважає, що Росія може продовжити штурм уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях. Росіни збираються зсередитися на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, міста Маріуполь і виходу в райони населених пунктів Вугледар і Мар’їнка. Також готуватиметься до наступу на Курахівському та Авдіївському напрямках. 

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