Шкарлет розповів про оплату простою у роботі вчителів, які перебувають на окупованих територіях

Вона визначається Угодою між Міносвіти та Профспілкою працівників освіти і науки.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, як виплачується простій у роботі вчителів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

“Вимушений простій сплачується у розмірі двох третин від заробітної плати. У сфері освіти ми маємо Галузеву Угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілка працівників освіти і науки на 2021-2025 роки, згідно з якою керівники установ і закладів освіти повинні забезпечити виплату середньомісячної заробітної плати працівникам”, – зазначив Шкарлет, інформує пресслужба Міносвіти.

Відтак оплата простою, що відбувається не з вини працівників (зокрема й непедагогічних і тих, які працюють за сумісництвом), виплачується в розмірі середньої заробітної плати.

“Здійснення оплати праці доручено органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через воєнні дії на території України частина працівників закладів освіти були вимушені виїхати за кордон. Проте в разі поновлення навчального процесу в умовах воєнного освітяни мають право працювати дистанційно.