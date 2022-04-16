ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Шкарлет розповів про оплату простою у роботі вчителів, які перебувають на окупованих територіях

Вона визначається Угодою між Міносвіти та Профспілкою працівників освіти і науки.

Шкарлет розповів про оплату простою у роботі вчителів, які перебувають на окупованих територіях
Фото: Макс Требухов

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, як виплачується простій у роботі вчителів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

“Вимушений простій сплачується у розмірі двох третин від заробітної плати. У сфері освіти ми маємо Галузеву Угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілка працівників освіти і науки на 2021-2025 роки, згідно з якою керівники установ і закладів освіти повинні забезпечити виплату середньомісячної заробітної плати працівникам”, – зазначив Шкарлет, інформує пресслужба Міносвіти.

Відтак оплата простою, що відбувається не з вини працівників (зокрема й непедагогічних і тих, які працюють за сумісництвом), виплачується в розмірі середньої заробітної плати.

“Здійснення оплати праці доручено органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через воєнні дії на території України частина працівників закладів освіти були вимушені виїхати за кордон. Проте в разі поновлення навчального процесу в умовах воєнного освітяни мають право працювати дистанційно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також