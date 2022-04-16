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Окупанти сьогодні вбили ще одну людину у Донецькій області

Також у Бахмуті зареєстровано смерть людини, яку було поранено на Луганщині.

Сьогодні, 16 квітня росіяни вбили ще одну людину у Донецькій області – у Новому на Лиманщині. 

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також одна людина отримала поранення в Авдіївці.

Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть людини, яку було поранено на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі злочини росіянам доведеться відповідати!”, – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, за 15 квітня росіяни завдали трьох ракетних ударів по Київській області. Вчора вони вперше за 10 днів вдарили по Сумщині, також обстріляли Чернігівську область. 

Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм закликав мешканців Луганської та Донецької областей евакуюватися в більш безпечні райони

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