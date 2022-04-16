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Росія хоче захопити якомога більше територій України для посилення позиції на перемовинах, – Зеленський

Про дипломатію можна думати після завершення війни.

Росія хоче захопити якомога більше територій України для посилення позиції на перемовинах, – Зеленський
Фото: ОПУ

Російська Федерація хоче захопити якомога більше українських територій, аби посилити свою позицію на переговорах.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю українським медіа, повідомляє Lb.ua.

“Вони хочуть забрати якусь нашу територію, окупувати побільше, щоб мати такий тиск. Тоді це не про дипломатію. А навіщо ви тоді зустрічаєтеся? Для мене це не зрозуміло. Навіщо я буду зустрічатися, якщо їхнє бажання – захопити всю державу? Ну той хай захоплюють. А навіщо їм зі мною говорити, про що?” – сказав президент.

На думку Зеленського, про дипломатію можна думати після завершення війни.

“Нам треба знайти модель, яка, може, навіть сьогодні не дасть відповідь на те, що з цим (Донбасом. – Ред.) робити сьогодні, але точно всіх протверезить, принаймні їх. Коли закінчаться бойові дії і війна, тоді можна буде думати про дипломатію. А вони хочуть вирішувати дипломатичне питання, коли йде війна”, – сказав очільник країни.

Він додав, що розмови про будь-який нейтральний статус мають відбуватися лише після відведення російських військ і техніки.

Нагадаємо, Зеленський упевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.

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