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Мер Лозової закликав жителів міста терміново евакуюватися

Після припущень про злам сторінок він записав відеоролик.

Мер Лозової закликав жителів міста терміново евакуюватися
Фото: vk.com/club52526627

Мер Лозової Харківської області Сергій Зеленський закликав жителів міста терміново евакуюватися через зростання загроз ракетних обстрілів

Спершу він розмістив коротке текстове повідомлення в соціальних мережах, але після припущень про злам сторінок записав відеоролик, у якому закликав виїхати з Лозової поїздом або автобусами.

«Я вам уже нагадував упродовж 10 днів, що є відповідні загрози. На сьогоднішній день наземної загрози немає, але є ймовірність зростання ракетних обстрілів нашого міста, а також бомбардувань. Тому не панікуйте, поставлений буде (в графік) поїзд Лозова – Хмельницький пів на шосту вечора, а також евакуаційні автобуси, які відбудуть до міста Павлоград (Дніпропетровської області), там нас зустрінуть. Тому хто бажає – виїжджайте», – сказав мер.

Зазначимо, що Лозова – великий залізничний вузол у Харківській області. До війни населення міста складало до 70 тисяч людей.

Нагадаємо, що росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська, із Сєвєродонецька врятовано 42 особи. Загалом із Луганської області у суботу, 16 квітня, вдалося вивезти понад 70 мирних мешканців.

Загалом за час війни Укрзалізниця безкоштовно евакуювала потягами майже 4 млн осіб. 300 тисяч із них вдалося вивезти гуманітарними коридорами.

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