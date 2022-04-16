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Російські війська знову обстріляли Лисичанський нафтопереробний і гатять по житлових кварталах

Палива на заводі немає. Горять залишки нафтошламу.

Російські війська знову обстріляли Лисичанський нафтопереробний і гатять по житлових кварталах
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Російська армія в суботу, 16 квітня, обстріляла Лисичанський нафтопереробний завод.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз", – розповів він.

Гайдай наголосив, що це вже не перший обстріл цього заводу.

"Рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", – повідомив голова ОВА.

Водночас російські війська продовжують накривати житлові квартали Лисичанська.

Гайдай закликає мешканців міста залишатися в укриттях.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Раніше влада неодноразово закликала мирних мешканців Луганщини евакуюватися. Голова ОВА наголошував, що українські захисники стримують ворога, але той щодня підступно обстрілює домівки мирного населення – просто для помсти. 

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