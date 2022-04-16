На Луганщині залишається ще понад 70 тис. мирного населення

У Луганській області 16 квітня залишається ще понад 70 тисяч мирного населення, яке також просять евакуюватися на безпечну територію.

Про це у Facebook повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Більше 70 тисяч людей залишаються на Луганщині, не евакуюються. До повномасштабного вторгнення Росії, на теренах вільної нині території Луганської області проживало близько 330 тисяч людей. За 52 дні організованою евакуацією вивезено більш ніж 32 тисяч осіб. Понад 200 тисяч виїхали самостійно», - сказав керівник адміністрації.

Він наголосив, що зараз ситуація загострюється, Луганщина постійно обстрілюється агресором, стає важче пробиватися до населених пунктів, щоб привезти допомогу.

"Рубіжне, Попасна та Гірська громада зруйновані до невпізнаваності - там ситуація найгірша, доступ туди ускладнений. Сєвєродонецьк зруйновано на 70%. У місті залишилося близько 20 тисяч городян із 130 тисяч, що жили там до війни. Кремінна та Лисичанськ зараз у гарячій фазі, обстріли тривають і вдень, і вночі", - додав Гайдай.

Гайдай закликав населення, що залишилося, виїжджати, щоб зберегти собі життя і допомогти цим українській армії захистити Луганщину.

Нагадаємо, що після ранкового обстрілу в суботу, 16 квітня, в одному з районів Лисичанська сталося займання на місцевому базарі.

15 квітня в Лисичанську внаслідок обстрілу російських військ загинув волонтер. Його дружина у тяжкому стані в реанімації.