Втрати російских окупантів в Україні склали близько 20100 осіб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 20100 чоловік особового складу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно склали:
- близько 20100 осіб особового складу;
- 762 танки
- 1982 броньовані машини;
- 371 артилерійська система;
- 125 РСЗВ;
- 66 засобів ППО;
- 163 літаки;
- 145 гелікоптерів;
- 1458 одиниць автомобільної техніки;
- 8 кораблів;
- 76 цистерн з ПММ;
- 138 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 26 одиниць спецтехніки;
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
Дані уточнюються.
Нагадаємо, на 50-й день війни в Україні Федеральна служба безпеки Російської Федерації попросила збільшити витрати на поховання та надгробки для військових на 17%.