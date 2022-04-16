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Втрати російских окупантів в Україні склали близько 20100 осіб

Також ЗСУ знищили 762 танки, 163 літаки та 145 гелікоптерів ворога.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 20100 чоловік особового складу. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно склали:

  • близько 20100 осіб особового складу;
  • 762 танки
  • 1982 броньовані машини;
  • 371 артилерійська система;
  • 125 РСЗВ;
  • 66 засобів ППО;
  • 163 літаки;
  • 145 гелікоптерів;
  • 1458 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 кораблів;
  • 76 цистерн з ПММ;
  • 138 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 26 одиниць спецтехніки;
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, на 50-й день війни в Україні Федеральна служба безпеки Російської Федерації попросила збільшити витрати на поховання та надгробки для військових на 17%.

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