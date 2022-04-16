Втрати російских окупантів в Україні склали близько 20100 осіб

Також ЗСУ знищили 762 танки, 163 літаки та 145 гелікоптерів ворога.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 20100 чоловік особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно склали:

близько 20100 осіб особового складу;

762 танки

1982 броньовані машини;

371 артилерійська система;

125 РСЗВ;

66 засобів ППО;

163 літаки;

145 гелікоптерів;

1458 одиниць автомобільної техніки;

8 кораблів;

76 цистерн з ПММ;

138 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

26 одиниць спецтехніки;

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, на 50-й день війни в Україні Федеральна служба безпеки Російської Федерації попросила збільшити витрати на поховання та надгробки для військових на 17%.