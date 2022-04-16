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11 іноземних рятувальників допомагають ДСНС розбирати завали в Бородянці

До них також має долучитися рятуваьник із Польщі.

11 іноземних рятувальників допомагають ДСНС розбирати завали в Бородянці
Фото: mvs.gov.ua

11 професійних рятувальників з США, Австралії та Німеччини виявили бажання приїхати в Україну та на волонтерських засадах допомогти співобітникам Державнох служби з надзвичаних ситуацій.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Наразі вони працюють, а саме - розбирають завали в населеному пункті Бородянка  Київської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до них має долучитися ще один рятувальник із Польщі.

Загальна кількість команди іноземних рятувальників - 12 осіб.

Нагадаємо, понад 8 тисяч громадян України також виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками.

Однак, в ДСНС зазначили, що органи місцевої влади та самоврядування не в змозі залучити всіх одночасно. Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами РФ, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території для подальшого проведення допоміжних робіт з розбору завалів.

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