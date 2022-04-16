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Ситуація в регіонах станом на 8:00 ранку

Росія продовжує завдавати удари по інфраструктурним об'єктам.

Ситуація в регіонах станом на 8:00 ранку
ілюстративне фото
Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині.

Про це йдеться в ранковому зведенні ОДА станом на 8:00 16 квітня.

Дніпропетровщина: вночі ворог влучив у об’єкт господарської інфраструктури. Будівлі зруйновано. Наразі інформації щодо посораждалих немає. Деталі з’ясовуються.

Полтавщина: пізно ввечері стався «приліт» по об‘єкту господарської інфраструктурі в одному з сіл області. Є руйнування будівель. Одна людина загинула. Одна постраждала, але без госпіталізації.

Кіровоградщина: влучання по об’єкту інфраструктури пізно ввечері. Пожежа ліквідована. Є загиблі та постраждалі. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Харків: інтенсивність обстрілів в окремих районах Харкова за добу збільшилася, вчора за день по місту - більше 50 осіб поранено, загинули 9 цивільних. По області окупанти обстрілювали Дергачі, Балаклію, Золочів. Постраждалих - 3 людини, 2 - загинули. Бої ведуться в Ізюмському напрямку.

Луганщина: мінометні обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська та Кремінної. У Кремінній - один загиблий, у Лисичанську поранено трьох. У Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід. Місто без води та газу. Зафіксоване потрапляння ворожого снаряду в газопровід і в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками.

Донеччина: ввечері обстріли у Покровському районі (с. Запоріжжя і Срібне, пожежа у житлових будинках, пошкоджено дитсадок). Вночі і до ранку тривали обстріли в районі Новоселівки-3 Очеретинської громади.

Маріуполь: тримається, ситуація критична.

Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства орків.

Миколаївщина. Протягом минулої доби російські війська завдали удари з реактивних систем залпового вогню по цивільним об'єктам Миколаєва. За попередніми даними загнули 5 людей та 15 поранені. Сьогодні зранку у Миколаєві був обстріляний інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією постраждалих немає. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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