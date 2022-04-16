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​За добу рятувальники Харкова 27 разів виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами

Найбільша пожежа виникла на складі, вогонь охопив близько 2500 кв. м.

​За добу рятувальники Харкова 27 разів виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами
Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснили 37 оперативних виїздів, 34 з яких - на ліквідацію пожеж, зокрема, 27 пожеж, спричинених обстрілами.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що рятувальники виїжджали на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будинків, гаражів та автомобілів, а також складських будівель та об'єктів торгівлі.

Пожежі сталися: у Слобідському (2), Шевченківському (3), Основ'янському (1), Немишлянському (1), Московському ( 3), Київському (2) та Індустріальному (10) районах міста Харкова, а також Ізюмському (1) та Харківському (4) районах області.

Найбільша пожежа виникла на складі в області. Вогонь охопив площу близько 2500 кв. м.

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

У приватному житловому секторі Шевченківського району Харкова горіли одразу три житлові будинки, а також дворові будівлі та гаражі. Загальна площа пожежі становила близько 1500 кв. Вогонь вдалося швидко ліквідувати. Для ліквідації пожежі було задіяно 8 одиниць техніки та 40 осіб особового складу ДСНС.

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Крім того, близько 16:00 було здійснено ворожий обстріл житлового масиву Індустріального району Харкова. Виникло одразу 8 пожеж, як у житловому секторі, так і в торговельних об'єктах. Для ліквідації цих пожеж було задіяно 10 одиниць техніки та 40 осіб особового складу.

Рятувальники також 5 разів виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах, викликаних необережним поводженням із вогнем та підпалом, двічі – на гасіння пожеж у приватному секторі та на об'єктах, що сталися з причин, не пов'язаних обстрілами, а також 1 раз на розбір завалів та двічі - на допомогу населенню та ліквідацію наслідків ДТП.

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби 72 рази залучалися для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед них - 7-місячне немовля.

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