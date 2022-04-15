Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах України, – Генштаб
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах України, – Генштаб
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія скинула бомби о 4-й ранку: журналістам показали знищене село на Чернігівщині (фоторепортаж)

Журналісти також побачили наслідки авіаударів по Чернігову; тут і досі шукають під завалами людей.

Фото: Олександр Рудоманов

Сьогодні журналістам показали наслідки бомбардувань Чернігівщини російськими окупантами. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Росіяни скинули з літаків бомби на село Новоселівка 10 березня приблизно о четвертій годині ранку. 

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Ось у цьому двоповерховому будинку у квартирах мешкало 27 людей. На щастя, після бомбардувань убитих немає, але квартири відновленню не підлягають.

Фото: Олександр Рудоманов

“У мого свекра була тут квартира, у мене був будинок. Тепер ні квартири, ні будинку”, - розповіла місцева жителька Катерина. Вона із сусідкою повернулась у село подивитися на те, що залишилось від будівель.

За сто метрів від будинку розташоване житло Юрія. 100 метрів відділяють його помешкання від місця падіння бомб...

"Руки-ноги є, дадуть матеріали - відбудую", - зауважив Юрій кореспонденту.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

У Чернігові журналісти відвідали зруйнований стадіон і бібліотеку. Також їм показали аптеку і житлові будинки по вулиці Чорновола - їх 3 березня обстріляли росіяни. 

За словами рятувальників, під завалами було знайдено 47 осіб, пошук декількох тривав і сьогодні.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, в Чернігові внаслідок бомбардувань і тривалого обстрілу з боку російських військ загинули понад 700 людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також