Журналісти також побачили наслідки авіаударів по Чернігову; тут і досі шукають під завалами людей.

Фото: Олександр Рудоманов

Сьогодні журналістам показали наслідки бомбардувань Чернігівщини російськими окупантами. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Росіяни скинули з літаків бомби на село Новоселівка 10 березня приблизно о четвертій годині ранку.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Ось у цьому двоповерховому будинку у квартирах мешкало 27 людей. На щастя, після бомбардувань убитих немає, але квартири відновленню не підлягають.

Фото: Олександр Рудоманов

“У мого свекра була тут квартира, у мене був будинок. Тепер ні квартири, ні будинку”, - розповіла місцева жителька Катерина. Вона із сусідкою повернулась у село подивитися на те, що залишилось від будівель.

За сто метрів від будинку розташоване житло Юрія. 100 метрів відділяють його помешкання від місця падіння бомб...

"Руки-ноги є, дадуть матеріали - відбудую", - зауважив Юрій кореспонденту.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

У Чернігові журналісти відвідали зруйнований стадіон і бібліотеку. Також їм показали аптеку і житлові будинки по вулиці Чорновола - їх 3 березня обстріляли росіяни.

За словами рятувальників, під завалами було знайдено 47 осіб, пошук декількох тривав і сьогодні.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, в Чернігові внаслідок бомбардувань і тривалого обстрілу з боку російських військ загинули понад 700 людей.