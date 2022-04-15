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​Держдепартамент США: ніщо не змусить адміністрацію Байдена відмовитись від підтримки України

Вашингтон відреагував на ноту протесту Москви. 

​Держдепартамент США: ніщо не змусить адміністрацію Байдена відмовитись від підтримки України
Нед Прайс
Фото: dip.org.ua

Адміністрація президент Джо Байдена продовжить підтримувати Україну.

Про заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, відповідаючи на запитання про вплив дипломатичної ноти, в якій Москва застерігає Вашингтон від подальшої допомоги Україні озброєннями, повідомляє CNN.

«Росіяни дещо сказали приватно, щось вони сказали публічно; ніщо не відверне нас від стратегії, яку ми розпочали», – сказав він. 

Речник Держдепу також додав: «Якщо звинувачення з боку Кремля полягають у тому, що США та наші партнери по всьому світу надають нашим українським партнерам безпекову допомогу на мільярди доларів, надають саме те, про що просили наші українські партнери, і що наші українські партнери використовують надзвичайно ефективно для відбиття російської агресії, що ж, тоді ми винні, у тому, що нас звинувачують».

Кремль «не повинен дивуватися» підтримці України з боку США, враховуючи зобов’язання, які адміністрація Байдена взяла щодо підтримки України ще до початку вторгнення Росії, додав Нед Прайс.

Нагадаємо, Росія цього тижня направила в США дипломатичну ноту із «застереженням» щодо допомоги Україні з озброєнням. Росіяни заявили, що це «підливає олії у вогонь» і може призвести до непередбачуваних наслідків «для регіональної та міжнародної безпеки». 

Нагадаємо, 14 квітня президент Джо Байден повідомив, що США передадуть Україні артилерійські системи, снаряди, бронетранспортери і вертольоти для протистояння російській агресії. 

Згодом Пентагон розкрив зміст нового пакету допомоги Україні: 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Javelin, 300 дронів-камікадзе.

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