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США не хочуть повертати російським олігархам заморожені активи

У Байдена не вирішили, чи знімуть санкції з Росії, якщо вона досягне угоди з Україною. 

США не хочуть повертати російським олігархам заморожені активи
Президент США Джо Байден и главный советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан
Фото: seacoastonline.com

США не хочуть повертати російським олігархам активи, заморожені в рамках санкцій за повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це під час виступу в економічному клубу Вашингтона сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters. 

За словами Саллівана, йдеться про яхти та інші активи пов'язаних з Путіним олігархів. Він пояснив, що президент США Джо Байден активно шукає шляхи, як можна не повертати заарештовані активи.

"Наша мета не в тому, щоб повертати їх. Наша мета полягає в тому, щоб використовувати їх краще, ніж у такий спосіб... Можете бути впевнені, наша мета не полягає в тому, щоб сидіти на місці, а потім повернути їх", - зазначив він. 

Водночас Салліван зазначив, що в Білому домі тривають дискусії з цього приводу, і додав, що в адміністрації Байдена ще не вирішили, чи США знімуть санкції з Росії, якщо вона досягне угоди з Україною. 

"Багато що залежить від форми та обсягу цієї дипломатичної угоди, і багато що залежить від того, на що погодяться українці з нами та європейці".

За його словами, США не планують через голову українців укладати угоду з Росією, за якою та отримає купу послаблень.

"Але якби якусь міру послаблення санкцій було вбудовано в якесь надійне дипломатичне рішення на чолі з українцями - це те, що ми з радістю оцінили б", - заявив Салліван. 

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