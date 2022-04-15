США не хочуть повертати російським олігархам заморожені активи

У Байдена не вирішили, чи знімуть санкції з Росії, якщо вона досягне угоди з Україною.

США не хочуть повертати російським олігархам активи, заморожені в рамках санкцій за повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це під час виступу в економічному клубу Вашингтона сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

За словами Саллівана, йдеться про яхти та інші активи пов'язаних з Путіним олігархів. Він пояснив, що президент США Джо Байден активно шукає шляхи, як можна не повертати заарештовані активи.

"Наша мета не в тому, щоб повертати їх. Наша мета полягає в тому, щоб використовувати їх краще, ніж у такий спосіб... Можете бути впевнені, наша мета не полягає в тому, щоб сидіти на місці, а потім повернути їх", - зазначив він.

Водночас Салліван зазначив, що в Білому домі тривають дискусії з цього приводу, і додав, що в адміністрації Байдена ще не вирішили, чи США знімуть санкції з Росії, якщо вона досягне угоди з Україною.

"Багато що залежить від форми та обсягу цієї дипломатичної угоди, і багато що залежить від того, на що погодяться українці з нами та європейці".

За його словами, США не планують через голову українців укладати угоду з Росією, за якою та отримає купу послаблень.

"Але якби якусь міру послаблення санкцій було вбудовано в якесь надійне дипломатичне рішення на чолі з українцями - це те, що ми з радістю оцінили б", - заявив Салліван.