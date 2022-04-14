Google відключила російські картки

Також компанія скасувала підписку з платежами з мобільного.

Компанія Google відключила російські платіжні картки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного", - йдеться у повідомленні.

Крім того Федоров повідомив, що Google також більше не буде монетизувати російський контент, який розповсюджує брехню про війну в Україні. Припинення монетизації також стосується матеріалів, які заперечують трагічні події.

"Таке рішення сильно вдарить по російських пропагандистах. YouTube хоч і припинив монетизацію в росії ще 26 лютого, однак сервіси Google продовжували роботу", - заявив Федоров.

Нагадаємо, що раніше Міністерство внутрішніх справ України та експерти Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків російського вторгнення в зруйнованих містах України.