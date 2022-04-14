ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Історія біженства: загроза, яка перетворюється на можливість
Історія біженства: загроза, яка перетворюється на можливість
Перехоплені розмови росіян: «Путін сказав все з землею рівняти».
Перехоплені розмови росіян: «Путін сказав все з землею рівняти».
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
Арестович підтвердив, що частина морпіхів у Маріуполі потрапили в полон при спробі прориву
Арестович підтвердив, що частина морпіхів у Маріуполі потрапили в полон при спробі прориву
ГоловнаСвіт

Google відключила російські картки

Також компанія скасувала підписку з платежами з мобільного.

Google відключила російські картки
Фото: EPA/UPG

Компанія Google відключила російські платіжні картки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного", - йдеться у повідомленні. 

Крім того Федоров повідомив, що Google також більше не буде монетизувати російський контент, який розповсюджує брехню про війну в Україні. Припинення монетизації також стосується матеріалів, які заперечують трагічні події.

"Таке рішення сильно вдарить по російських пропагандистах. YouTube хоч і припинив монетизацію в росії ще 26 лютого, однак сервіси Google продовжували роботу", - заявив Федоров. 

Нагадаємо, що раніше Міністерство внутрішніх справ України та експерти Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків російського вторгнення в зруйнованих містах України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також