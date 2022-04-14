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Трамп назвав війну Росії проти України геноцидом

Експрезидент підтримав позицію чинного очільника Штатів. 

Трамп назвав війну Росії проти України геноцидом
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп охарактеризував російське вторгнення в Україну як геноцид. Відповідну заяву він зробив у ефірі телеканалу Fox New.

"Зараз те, що відбувається з українською нацією, є геноцидом. Те, що відбувається в Україні зараз, є небаченим", – сказав він. 

Раніше війну в Україні геноцидом назвав чинний президент США Джо Байден. У Білому домі підкреслили, що ця заява є не просто особистим переконанням Байдена, а офіційною позицією президента. 

Усе більше світових лідерів називають геноцидом те, що армія окупантів чинить з українцями. Однак президент Франції Емманюель Макрон від такої термінології відмовився, натомість повторив одвічний наратив роспропаганди про "братні народи". 

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