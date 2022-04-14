На Філіппінах через ураган загинули понад 120 людей

Через ураган Мегі на Філіппінах загинули принаймні 123 людини. Пошуки постраждалих продовжуються.

Мегі став першим циклоном, який цього року лютував на Філіппінах – архіпелазі з більш ніж 7600 островів. Щорічно там відбуваються в середньому 20 тропічних штормів, пише Reuters.

86 людей загинули в гірському районі Байбаї, ще 236 отримали поранення. Ще троє людей потонули в різних провінціях, принаймні шестеро вважаються зниклими.

"Пошукові та рятувальні операції триватимуть", – повідомили філіппінські піхотинці.

Нагадаємо, в грудні минулого року через тайфун на Філіппінах загинули не менш ніж 200 людей. Цей ураган став найсмертоноснішим за 2021 рік.