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На Філіппінах через ураган загинули понад 120 людей

Армія продовжує пошук і порятунок потерпілих. 

На Філіппінах через ураган загинули понад 120 людей
Військовий Філіппін (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Через ураган Мегі на Філіппінах загинули принаймні 123 людини. Пошуки постраждалих продовжуються. 

Мегі став першим циклоном, який цього року лютував на Філіппінах – архіпелазі з більш ніж 7600 островів. Щорічно там відбуваються в середньому 20 тропічних штормів, пише Reuters.

86 людей загинули в гірському районі Байбаї, ще 236 отримали поранення. Ще троє людей потонули в різних провінціях, принаймні шестеро вважаються зниклими.

"Пошукові та рятувальні операції триватимуть", – повідомили філіппінські піхотинці. 

Нагадаємо, в грудні минулого року через тайфун на Філіппінах загинули не менш ніж 200 людей. Цей ураган став найсмертоноснішим за 2021 рік. 

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