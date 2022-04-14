США визнають дії Росії геноцидом, однак це займе багато часу, – Нуланд

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що, кажучи про геноцид, президент Байден висловлював не лише свою особисту позицію, а говорив як президент США

Офіційне визнання Сполученими Штатами дій Росії у війні проти України геноцидом займе багато часу, у підсумку таке рішення буде ухвалене.

Про це в інтерв’ю CNN заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. За її словами, президент США Джо Байден «говорив від душі, коли назвав те, що ми бачимо в Україні геноцидом». Втім, для того, щоб уряд країни визнав геноцид офіційно потрібен тривалий час для збору доказів.

«Але я передбачаю, що те, що президент Байден назвав, – це те, що ми в кінцевому підсумку, ймовірно, отримаємо, коли зможемо зібрати всі ці докази. Адже, те, що відбувається там, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії знищити Україну та її мирне населення», – додала Вікторія Нуланд.

На запитання, чому санкції не мали стримуючого ефекту на президента Росії Володимира Путіна, заступниця держсекретаря відповіла, що це тому, що той «не турбується про свій народ чи свою країну, він дбає лише про власні імперські амбіції».

У свою чергу речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що, кажучи про геноцид, президент Байден висловлював не лише свою особисту позицію, а говорив як президент США.

«Він президент Сполучених Штатів і лідер вільного світу, і йому дозволено висловлювати свої погляди в будь-який момент, коли він забажає», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден сказав, що Росія здійснює геноцид в Україні, заявивши про це журналістам, які зібралися на злітній смузі в місті Де-Мойн: «Я назвав це геноцидом, тому що стає все очевиднішим, що Путін просто намагається стерти з лиця землі навіть ідею бути українцем».