США навчатимуть українських військових у Східній Європі, – CNN

Американські військові, які перебувають на східному фланзі НАТО, готові навчати ЗСУ роботи з новим озброєнням.

Пентагон розглядає варіанти того, як навчити більше українських військових використовувати безпілотники Switchblade та інші системи, які США надають українським військовим.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

Такі тренування будуть проводити американські війська, які були розгорнуті для підтримки східного флангу НАТО упродовж останніх кількох місяців.

За словами чиновника, Пентагон розглядає «цілий ряд варіантів» для навчання українських військових роботи з безпілотниками Switchblade та іншими системами озброєння на додачу до тренінгів, які проводили для українців у США.

«Ми абсолютно розширили наші можливості в країнах східного флангу, – сказав він. – Там є військові з різними професійними навичками: артилерія, ракети великої дальності, протиповітряна оборона, піхота, бронетехніка. Тому якщо виникне потреба у проведенні додаткового навчання щодо будь-яких систем, які надаються Україні, ми розглянемо ряд варіантів, як такі навчання провести».

Нагадаємо, США та Україна ведуть інтенсивні консультації щодо нового пакету військової допомоги, який буде враховувати специфіку ведення бойових дій на сході та півдні України.

Зазначимо, що представники Пентагону на умовах анонімності повідомили The New York Times, що обговорюють з виробниками озброєння п’ять напрямків можливих постачань: протиповітряна оборона, берегова оборона (протикорабельні ракети), засоби для знищення ворожої піхоти, зокрема міни Claymore, обладнання для розмінування та засоби контрбатарейної боротьби.