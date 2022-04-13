Греція розпочинає розвідку природного газу

Країна хоче знати, чи є в неї газ, який можна використовувати.

Греція проводить розвідку природного газу, щоб замінити його імпорт власним видобутком. Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, пише грецьке видання Protagon

За словами прем’єр-міністра програма досліджень буде завершена до кінця 2023 року, тоді країна має дізнатися, чи є у неї запаси газу, які вона може використовувати.

“Коли справа доходить до газових досліджень, ніхто не може бути впевнений у результаті. У нас є ознаки, які роблять нас помірно оптимістичними. Нам потрібно точно знати, чи є запаси, які є економічно вигідними”, - зазначив Міцотакіс.

За його словами, також буде модернізована грецька державна компанія EDEY, яка координує та ліцензує цей процес.

Міцотакіс зазначив, що до моменту вторгнення Росії в Україну комерційна експлуатація нових газових родовищ не була економічно привабливою для таких країн, як Греція, через дуже низькі ціни на газ. Однак нинішня ситуація та вторгнення Росії в Україну підкреслили “структурну енергетичну слабкість Європи”, що має наслідки для всіх європейських громадян.

“Курс цін на газ на міжнародному рівні, плани щодо відмови від російського газу, а також важливість, яку газ буде відігравати протягом наступних років, десятиліть змушує нас переглянути нашу стратегію», – пояснив пан Міцотакіс.

Як відомо, Греція, покриває близько 40% своїх річних потреб російським газом.

Нагадаємо, Литва першої з країн ЄС відмовилася від російського газу. Німеччина планує відмовитися від російського газу до 2024 року. США та ЄС оголосили ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу.