Найбільший нафтотрейдер Vitol припинить торгувати російською нафтою

Vitol Group, найбільший у світі незалежний нафтотрейдер, має намір до кінця 2022 року повністю припинити торгівлю нафтою та нафтопродуктами російського походження. Про це повідомляє інформагентство Bloomberg.

Обсяги російської нафти, що перевалюється Vitol, "значно скоротяться у другому кварталі зі скороченням поточних контрактних зобов'язань". Компанія має намір припинити торгівлю сирою нафтою та нафтопродуктами, і "ми очікуємо, що це буде завершено до кінця 2022 року", - зазначив представник Vitol.

Фірма, що базується в Женеві, підтвердила, що не укладатиме жодних нових угод з російською нафтою і нафтопродуктами. Після вторгнення Росії в Україну компанія наголошує, що її закупівлі були частиною попередніх контрактів.